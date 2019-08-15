Жители крупных российских городов назвали размер справедливой зарплаты

Жители крупных российских городов считают, что должны зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.

Размер справедливой зарплаты выяснялся в ходе опроса страховой компании "Сбербанк страхование жизни", сообщает РБК.

Самый высокий уровень зарплаты назвали жители Москвы - почти 100 тысяч рублей. Также высокий средний размер зарплаты называли в Санкт-Петербурге и Владивостоке - 77 тысяч рублей.

Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тысяч рублей), а также в Волгограде и Ярославле (59 тысяч рублей). В Екатеринбурге – 68 тысяч, в Челябинске и Перми – 62, в Тюмени – 67 тысяч рублей.

Во всех городах, кроме столицы, оценка достойного размера оплаты труда превышает величину средней официальной начисленной зарплаты.

Ранее исследование фонда "Общественное мнение" показало, что довольны своим доходом лишь 13% жителей страны. 39% россиян недовольны уровнем своей зарплаты.

В среднем россияне зарабатывают 21 тыс. руб. в месяц, а хотели бы получать 25–45 тыс. руб.

Согласно исследованию, 34% уверены, что уровень оклада не соответствует объему и сложности их работы. В этом россияне винят правительство РФ и работодателей.

Как говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты. Примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате.

Согласно результатам опроса, только 25% граждан хватает заработанных денег на месяц, 5% из них удается делать сбережения.