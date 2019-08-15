Орнитологическая служба "Жуковского" находится в ведении ЛИИ им. Громова – режимного объекта

Орнитологическая служба подмосковного аэропорта "Жуковский" находится в ведении режимного объекта – Летно-исследовательского института имени Громова. На его территории как раз и расположен гражданский аэропорт.

"Для понимания: мы расположены на территории большого Лётно-исследовательского института имени Громова, ЛИИ имени Громова. Здесь очень старый работает аэродром. Изначально — экспериментальной авиации, сейчас мы совмещаем с обслуживанием рейсов гражданской авиации. Да, безусловно, на территории служба орнитологической защиты работает. Но это служба не наша, это служба Лётно-исследовательского института", - цитирует радиостанция "Говорит Москва" пресс-службу "Жуковского".

В пресс-службе аэропорта уточнили, что как правило такие системы работают круглосуточно.

В аэропорту Жуковский отметили, что Лётно-исследовательский институт — режимный объект, который не выкладывает в открытый доступ график работы своих служб.

"ЛИИ имени Громова — это режимное секретное предприятие с особым режимом охраны гостайн. Они на листке расписание не вывешивают. Но служба эта [орнитологической защиты — прим. ГМ] есть, она работает постоянно".

Напомним, предварительно установлено, что двигатели самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", вылетевшего в шесть утра из "Жуковского", сломались из-за попадания в них стаи чаек. По свидетельствам экологов и местных жителей, эти птицы в большом количестве живут на свалках, которые имеются в данном районе Подмосковья. Стоит отметить, что эти объекты уже существовали во время строительства аэропорта, поэтому могут возникнуть вопросы к проектировщикам и оператору порта.