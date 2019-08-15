Прокуратура проверит, вовремя ли в Сургуте начали ликвидировать масштабный разлив нефтепродуктов

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил проверить обстоятельства загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в Сургуте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Напомним, о разливе площадью в 2 тыс. "квадратов" стало известно утром 14 августа. Причины загрязнения устанавливаются. По предварительной информации, нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию. Еще одной из возможных причин мог стать открытый слив отходов в реку. Замглавы Сургута Алексей Жердев сообщил, что угрозы экологической ситуации и жизни людей нет, опасность для животного мира минимальна.

Сотрудникам прокуратуры предстоит проверить, в частности, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды. Также они выяснят, вовремя и полностью ли приняты меры по ликвидации разлива нефтепродуктов. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Добавим, Накануне.RU ранее сообщало об аналогичном происшествии, случившемся вблизи экономической столицы Югры. Тогда причиной аварии стала незаконная врезка в трубопровод.