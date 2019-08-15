МЧС открыло "горячую линию" по аварийной посадке A321 в Подмосковье

Главное управление МЧС России по Подмосковью открыло "горячую линию" по аварийной посадке самолета Airbus A321 в Раменском районе Московской области.

"По телефону (498)505-41-70 можно получить информацию о пассажирах рейса", - говорится в сообщении ведомства.

Между тем, в федеральном Минздраве опубликовали официальную информацию по количеству пострадавших и их состоянию: "Из 226 человек (имеются в виду пассажиры, на борту были еще девять членов экипажа – прим. ред.) на госпитализацию направлены 23 пассажира, среди которых 9 детей. На место катастрофы оперативно выезжало 20 бригад СМП, был задействован вертолет санавиации. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному. Ситуация с оказанием медицинской помощи пострадавшим находится под контролем Министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Глава ведомства отметила, что, благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа, удалось избежать серьезных травм и повреждений у пассажиров. Вероника Скворцова также положительно оценила оперативность и слаженность экстренной медицинской службы Московской области, обеспечившей быстрый доезд бригад СМП к месту жёсткой посадки".