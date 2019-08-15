06 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
аварийный знак, знак аварийной остановки, дтп (2020) | Фото: РИА Накануне.RU

В Перми автобус столкнулся с трамваем: четверо пострадавших, в том числе ребенок

Сегодня утром в Перми на перекрестке Свиязева и Шоссе Космонавтов водитель автобуса KIA столкнулся с трамваем. Об этом Накануне.RU сообщил заместитель начальника отдела ГИБДД пермского управления МВД Дамир Гилязетдинов.

"Сегодня, в 9.35 по ул. Свиязева в направлении Шоссе Космонавтов двигался автобус KIA под управлением водителя 1966 года рождения. По предварительной информации он на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог не предоставил преимущество и допустил столкновение с трамваем под управлением водителя 1982 года рождения, которая пересекала проезжую часть по улице Свиязево", - прокомментировали аварию в ГИБДД.

В результате столкновения пострадали четверо пассажиров трамвая, в том числе десятилетний ребенок. Они доставлены в медучреждения.

аварийный знак, знак аварийной остановки, дтп(2020)|Фото: Фото: РИА Накануне.RU

столкновение трамвая с автобусом в Перми(2019)|Фото: vk.com/public69295870

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В Перми автобус столкнулся с трамваем: четверо пострадавших, в том числе ребенок

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Теги: Свиязева-Шоссе Космонавтов, ДТП, авария, столкновение, трамвай, автобус, пострадавшие



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