В Перми автобус столкнулся с трамваем: четверо пострадавших, в том числе ребенок

Сегодня утром в Перми на перекрестке Свиязева и Шоссе Космонавтов водитель автобуса KIA столкнулся с трамваем. Об этом Накануне.RU сообщил заместитель начальника отдела ГИБДД пермского управления МВД Дамир Гилязетдинов.

"Сегодня, в 9.35 по ул. Свиязева в направлении Шоссе Космонавтов двигался автобус KIA под управлением водителя 1966 года рождения. По предварительной информации он на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог не предоставил преимущество и допустил столкновение с трамваем под управлением водителя 1982 года рождения, которая пересекала проезжую часть по улице Свиязево", - прокомментировали аварию в ГИБДД.

В результате столкновения пострадали четверо пассажиров трамвая, в том числе десятилетний ребенок. Они доставлены в медучреждения.