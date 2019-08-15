К расследованию аварийной посадки A321 в Подмосковье подключилась уральская прокуратура

Проверки по факту аварийной посадки в Подмосковье самолета "Уральских авиалиний" начали Московская межтранспортная и Уральская транспортная прокуратуры.

"Сегодня, 15.08.2019, в аэропорту Жуковский (г. Москва) совершил аварийную посадку самолет Airbus - 321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. Время вылета борта по расписанию 06 часов 05 минут. Предполагаемой причиной аварийной посадки послужило столкновение воздушного судна при взлёте со стаей птиц. На борту воздушного судна находилось 226 человек, из них 220 пассажиров, 6 членов экипажа.

Уральской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении уральского надзорного ведомства.

Московское межрегиональное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний" в Раменском районе Подмосковья.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.