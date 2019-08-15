"Это очень круто!" - стюардесса, работавшая с Юсуповым

Аварийная посадка в кукурузном поле в Подмосковье была выполнена очень профессионально. Такое мнение Накануне.RU высказала стюардесса "Уральских авиалиний", которая ранее работала в одном экипаже с пилотом Дамиром Юсуповым.

"Экстренных ситуаций с этим командиром у меня не случалось, поэтому в памяти мало что зафиксировалось. А теперь он сел в поле. Это очень круто! Как я поняла, он садился вручную и без шасси (хотя это мне не очень понятно, как без шасси и ничего не взорвалось). Это нужно быть профессионалом и прямо героем. Нужно так спланировать, чтобы двигатель не задеть, баки не взорвались", - рассказала она Накануне.RU на условиях анонимности.

По ее словам, попадание птиц в борт самолета - нередкая ситуация, реже птицы попадают в двигатели.

"Со мной было такое, что в нос самолета врезалась птица и там потом кровавое пятно было. А вот, чтобы прямо в двигатель - не помню такого. Но да, птицы попадают в двигатель и может случиться подобная ситуация. При этом если одна птичка, то ее просто размолотит там, как в мясорубке, и ничего страшного не случится, а вот если их много, как в этом случае, стая птиц, то они забили, видимо, все, и двигатель загорелся, не смог их перемолоть", - говорит она.

Напомним, что сегодня утром, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" совершил жесткую аварийную посадку в кукурузное поле в Раменской пойме возле поворота на деревню Рыбаки. Самолет вернулся через 15 минут после взлета. Компания "Уральские авиалинии" в своем официальном заявлении указала в качестве причины происшествия "многочисленное попадание птиц в двигатели". Всего на борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа, жертв нет. По данным министерства здравоохранения Московской области, пострадали 23 человек, из них 22 остаются в больнице.