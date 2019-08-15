06 Сентября 2020
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Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Чиновникам запретили судиться с пострадавшими от пожаров забайкальцами

Чиновникам в Забайкалье запретили выступать в судах против жителей региона, пострадавших от степных пожаров в апреле этого года.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что руководство региона старается оказывать максимальную помощь всем пострадавшим.

Врио губернатора допустил, что есть и те, кто считает, что их права ущемлены. "Я запрещаю даже в суде против людей судиться, ни в коем случае этого нельзя делать", – сказал Осипов.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкальском крае. Они расследуются по статье "халатность".

Сообщалось, что свыше 30 человек получили ожоги различной степени тяжести, в 17 населенных пунктах уничтожены около сотни жилых домов. По данным на конец апреля ущерб от пожаров составил свыше 280 млн рублей.

Правительство РФ выделило 450 млн рублей из резервного фонда для пострадавших от природных пожаров в Забайкальском крае.

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Чиновникам запретили судиться с пострадавшими от пожаров забайкальцами

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Теги: забайкалье, пожары, чиновники



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