06 Сентября 2020
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мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

На Среднем Урале двое полицейских насмерть разбились в аварии с мотоциклами

На Среднем Урале в результате ДТП погибли два сотрудника полиции. Авария случилась в среду, 14 августа.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, в ДТП участвовали три транспортных средства, в том числе два мотоцикла. В результате столкновения погибли двое полицейских, еще четыре человека, включая двух несовершеннолетних детей, пострадали.

По сведениям Горелых, авария произошла в 22 часа 5 минут возле дома по улице Ленина в селе Покровское Каменского района Каменска-Уральского - это 82 километр федеральной трассы "Екатеринбург – Шадринск – Курган". По предварительным данным, инспектор ГИБДД территориального ОВД 1984 года рождения, управляя личным мотоциклом "Хонда", при обгоне попутного мотоцикла марки "Априлия Регасо" и неустановленной грузовой машины допустил столкновение со встречным ГАЗ, за рулем которого находился водитель 1979 года рождения.

"От сильного удара первый мотоцикл отбросило на второй. Полицейский и его пассажирка, сотрудница дежурной части отдела полиции №24, от полученных несовместимых с жизнью травм скончались на месте. Другому мотоциклисту 1985 года рождения и водителю ГАЗ оказана помощь прибывшей бригадой медиков. Пассажиры грузовой машины, мальчик 2006 года рождения и девочка 2014 года рождения, доставлялись в больницу, госпитализация им не потребовалась.

ДТП с мотоциклами(2019)|Фото: В.Н. Горелых

На место происшествия выезжал заместитель начальника областного УГИБДД полковник полиции Алексей Габдорахманов и руководство ОВД Каменска-Уральского. Погибшие полицейские находились вне службы, в гражданской одежде. У старшего лейтенанта полиции, управлявшего скоростным мотоциклом, взяты и направлены на исследование образцы крови на предмет наличия или отсутствия алкоголя", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, в настоящее время по факту ЧП органы внутренних дел проводят детальную проверку и устанавливают более точные и подробные обстоятельства. По результатам представители МВД примут решение в соответствии с действующим законодательством.

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На Среднем Урале двое полицейских насмерть разбились в аварии с мотоциклами

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Теги: полиция, мотоциклы, ДТП



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