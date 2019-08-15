06 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
медицинская скорая помощь, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Рабочий, пострадавший при пожаре на заводе "Карабашмедь", находится в крайне тяжелом состоянии

Мужчина, пострадавший при пожаре на заводе "Карабашмедь", находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

"Из-за этого его не могут транспортировать в Челябинск. За его состоянием следят врачи городской больницы Карабаша совместно со сотрудниками Областного ожогового центра. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь", - рассказали в минздраве.

По возможности мужчина будет эвакуирован в ожоговый центр силами санавиации.

Напомним, вечером 14 августа на заводе "Карабашмедь" произошло возгорание в кабине башенного крана. В результате инцидента ожоги получил машинист крана. Он смог самостоятельно спустить вниз и был передан врачам "скорой".

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Рабочий, пострадавший при пожаре на заводе "Карабашмедь", находится в крайне тяжелом состоянии

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Теги: Карабашмедь, рабочий, пожар, РМК, санавиация,



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