Рабочий, пострадавший при пожаре на заводе "Карабашмедь", находится в крайне тяжелом состоянии

Мужчина, пострадавший при пожаре на заводе "Карабашмедь", находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

"Из-за этого его не могут транспортировать в Челябинск. За его состоянием следят врачи городской больницы Карабаша совместно со сотрудниками Областного ожогового центра. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь", - рассказали в минздраве.

По возможности мужчина будет эвакуирован в ожоговый центр силами санавиации.

Напомним, вечером 14 августа на заводе "Карабашмедь" произошло возгорание в кабине башенного крана. В результате инцидента ожоги получил машинист крана. Он смог самостоятельно спустить вниз и был передан врачам "скорой".