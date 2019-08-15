06 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
шумков вадим михайлович губернатор курганской области моор александр викторович губернатор тюменской области (2018) | Фото: Накануне.RU

В Зауралье горела церковь, которую построил врио губернатора Шумков

В Варгашинском районе горела часовня в честь Сошествия Святого Духа на апостолов.

Церквушка расположена в селе Шастово - немалые усилия в ее строительстве были задействованы благодаря личному участию врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Шастово - это родное село главы региона.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области, сообщение о пожаре постукпило на пульт дежурного в 21.36 14 августа.

Пожар ликвидировали очень быстро, сотрудники МЧС сработали оперативно. От огня пострадала часть пола и стены, площадь возгорания составила полтора квадратных метра.

Причины пожара устанавливаются.

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В Зауралье горела церковь, которую построил врио губернатора Шумков

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Теги: Шастово, церковь, пожар, МЧС



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