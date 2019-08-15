В Зауралье горела церковь, которую построил врио губернатора Шумков

В Варгашинском районе горела часовня в честь Сошествия Святого Духа на апостолов.

Церквушка расположена в селе Шастово - немалые усилия в ее строительстве были задействованы благодаря личному участию врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Шастово - это родное село главы региона.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области, сообщение о пожаре постукпило на пульт дежурного в 21.36 14 августа.

Пожар ликвидировали очень быстро, сотрудники МЧС сработали оперативно. От огня пострадала часть пола и стены, площадь возгорания составила полтора квадратных метра.

Причины пожара устанавливаются.