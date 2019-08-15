СМИ сообщили о возможной утечке топлива после жесткой посадки A321 в Подмосковье

При аварийной посадке А-321 в Подмосковье произошла утечка топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Самолёт был заправлен 16 тоннами топлива, он израсходовал всего 500 литров. При аварийной посадке началась утечка топлива, на данный момент она устранена. Могло вытечь до тонны топлива", - сообщил источник.

"По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-242 в 06.40 установлено, что открытого горения нет, задымление правого двигателя, произведен осмотр салона самолета на наличие людей. В 06.42 подан ствол 1 "Б" для охлаждения двигателя и ГПС-600 на розлив топлива", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе подмосковного управления МЧС.