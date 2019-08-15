В Госдуме новость о запрете старых автомобилей назвали фейком. Крайними назначили журналистов

Информация о предложении разработать законодательный запрет на эксплуатацию старых автомобилей, поступившем от депутата-"единоросса" Альфии Когогиной, станет поводом очередного разбирательства депутатов Госдумы с журналистами. Резонансная инициатива, наличие которой официально подтвердили в Минтрансе, вызвала недовольство "нижней палаты": "Единая Россия" и руководство Госдумы выступили с заявлениями о том, что идея не будет поддержана парламентом, однако формулировка новости в ТОПах новостных агрегаторов осталась неизменной. Депутаты посчитали странным и обвинили в нагнетании социально-политической ситуации владельцев агрегаторов, а не своего коллегу.

Напомним, письмо с предложением рассмотреть законодательный запрет на эксплуатацию старых автомобилей Альфия Когогина направила в профильные министерства. В Минтрансе подтвердили получение письма, предложения прорабатываются, однако никаких подробностей о том, какие машины будут попадать под запрет, не сообщалось. Идея появилась в ходе обсуждения мер по реализации нацпроекта "Экология" на площадке Госдумы, сама Когогина дала пояснения ближе к вечеру. По ее словам, рекомендация касается коммерческого транспорта. Для сокращения загрязнений воздуха предложено, в том числе, "разработать программу ускоренно заменить этот автомобиль на более современный". Это может быть льготный лизинг или кредит, субсидирование стоимости.

"Что касается запрета для частных автовладельцев, фракция "Единая Россия" не считает этот путь правильным. Наша задача – обеспечить поддержку тех, кто решит утилизировать старый автомобиль, поменяв его на новый", - заявил затем первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Однако в новостных и поисковых агрегаторах заголовок новости остался неизменным: "В Государственной думе предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей". Это расстроило парламентариев, депутаты в сентябре пригласят представителей ряда новостных агрегаторов для дачи объяснений, сообщила прес-служба "нижней палаты".

"В начале сентября мы бы хотели встретиться с представителями этих новостных и поисковых агрегаторов, особенно если они зарегистрированы за рубежом, и уточнить, зачем они это делают. Складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания социально-политической ситуации. Если это не так, хотелось бы верить, что они поправят свои заголовки и объяснят людям еще раз, что Государственная дума никогда не поддержит решения, которые ущемляют права и интересы граждан", — приводятся в заявлении слова Исаева.

Напомним, что Альфия Когогина - супруга генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина. Автоконцерн уже поддержал инициативу, кроме того идею поддержали другие производители коммерческого транспорта - "Соллерс" и ГАЗ.

Как сообщало Накануне.RU, в России вступили в силу поправки, согласно которым СМИ, распространяющий фейковые новости, могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс. руб. В то же время положения закона не распространяются на деятельность новостного агрегатора.