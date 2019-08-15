"Уральские авиалинии" отправят пассажиров аварийного A321 резервным бортом

Чёрные ящики А321 после аварийной посадки под Москвой не пострадали и будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет, передает радиостанция "Говорит Москва".

Между тем, в пресс-службе "Уральских авиалиний" Накануне.RU сообщили, что пассажиров рейса Жуковский – Симферополь сейчас обеспечивают всем необходимым.

"Благодаря профессионализму экипажа и их слаженным действиям посадка прошла без трагических последствий. В салоне находилось 224 пассажира, при посадке никто не пострадал, пассажиры эвакуированы и в настоящий момент находятся в терминале аэропорта. Пассажиры на время задержки рейса обеспечены всеми положенными услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами", - рассказали в пресс-службе.

По данным перевозчика, "самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов".

"Авиакомпания максимально задействует все резервы для скорейшей отправки пассажиров к местам следования и восстановления расписания полетов", - отметили в пресс-службе.