06 Сентября 2020
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река Лена, Якутия (2019) | Фото: Маргарита Нифонтова

Основные реки Якутии обмелели впервые за 30 лет. Нерест рыб под угрозой

Уровень воды практически на всех реках Якутии снизился до критического.

Это сулит проблемы как для судоходства, так и для нереста рыбы - проход из-за мелководья будет затруднен.

Как сообщает Regnum, на реке Алдан у поселка Батамай впервые за 30 лет отмечен уровень воды ниже отметок. На реке Лене и Яна зафиксирована глубина ниже проектных судоходных отметок. Исключение составляет река Колыма, которая пока не обмелела.

Снижение уровня воды в основных реках республики связано с отсутствием полноценных осадков. Дожди, стоит отметить, помогли бы потушить пожары, которые полыхают в Якутии несколько месяцев.

Особый противопожарный режим ЧС действует на восьми территориях, режим ЧС введен в двух районах.

Сообщалось, что жители населенных пунктов Якутии, находящихся в эпицентре лесных пожаров, просят о помощи.

В конце июля в поселке Пеледуй Ленского района огонь вплотную подобрался к населенному пункту. К тушению никто не приступает. По словам жителей, "дышать нечем, по поселку бегают медведи, спасаясь от огня".

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Основные реки Якутии обмелели впервые за 30 лет. Нерест рыб под угрозой

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Теги: якутия, реки, нерест рыб



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Развитие сюжета:

Ранее 02.09.2019 08:05 Мск В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене

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