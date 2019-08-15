Основные реки Якутии обмелели впервые за 30 лет. Нерест рыб под угрозой

Уровень воды практически на всех реках Якутии снизился до критического.

Это сулит проблемы как для судоходства, так и для нереста рыбы - проход из-за мелководья будет затруднен.

Как сообщает Regnum, на реке Алдан у поселка Батамай впервые за 30 лет отмечен уровень воды ниже отметок. На реке Лене и Яна зафиксирована глубина ниже проектных судоходных отметок. Исключение составляет река Колыма, которая пока не обмелела.

Снижение уровня воды в основных реках республики связано с отсутствием полноценных осадков. Дожди, стоит отметить, помогли бы потушить пожары, которые полыхают в Якутии несколько месяцев.

Особый противопожарный режим ЧС действует на восьми территориях, режим ЧС введен в двух районах.

Сообщалось, что жители населенных пунктов Якутии, находящихся в эпицентре лесных пожаров, просят о помощи.

В конце июля в поселке Пеледуй Ленского района огонь вплотную подобрался к населенному пункту. К тушению никто не приступает. По словам жителей, "дышать нечем, по поселку бегают медведи, спасаясь от огня".