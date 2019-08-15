06 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

В партии Порошенко возмущены поведением Зеленского при звонке Путину

Украинский президент Владимир Зеленский продемонстрировал "недостойное поведение" по отношению к президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора 7 августа. Об этом в телеэфире заявила новоизбранный депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
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Как сообщало Накануне.RU, Зеленский позвонил Путину и "попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей" в связи с гибелью четверых украинских военных накануне.

Фриз возмутилась тем, как повел себя Зеленский. Он выглядел слабым, считает она.

"Он просил представителя "страны-агрессора" о каком-то прекращении обстрелов, назвав гибель наших четверых морпехов "инцидентом". Это недостойное поведение руководителя воюющего государства", – заявила она.

Также Фриз резко раскритиковала другие заявления Зеленского, в том числе по русскому языку, хотя тот обещает продолжить беспощадную украинизацию. Особенно возмутили ее отвод войск в Станице Луганской и отмена парада на День незалежности.

На днях уволенный представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный заявил, что Зеленский - это мышь, которая доверилась коту - Путину.

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В партии Порошенко возмущены поведением Зеленского при звонке Путину

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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