Свердловский губернатор предложил представить экипаж "Уральских авиалиний" к наградам

Экипаж самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в поле в Подмосковье, отстранен от полетов на время проверки, сообщает пресс-служба "Уральских авиалиний" (этому перевозчику принадлежит аварийно севший борт). Речь идет о командире воздушного суда Дамире Юсупове и втором пилоте Георгии Мурзине. Сейчас с экипажем работает следствие (в связи с инцидентом СКР возбудил уголовное дело).

Между тем, в соцсетях пилотов называют героями, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил представить экипаж к наградам.

В Instagram глава региона упомянул всех членов экипажа:

" Героический экипаж рейса "Уральских авиалиний":

КВС — Дамир Юсупов

Второй пилот — Георгий Мурзин

Старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий

Бортпроводник — Надежда Вершинина

Бортпроводник — Дмитрий Гончаренко

Бортпроводник — Алия Слякаева

Бортпроводник — Яна Ягодина

КВС Дамир Юсупов

⠀Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам. Компания "Уральские авиалинии" еще раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире. Там тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. И, как видите, это приносит бесценные плоды — спасенные человеческие жизни".