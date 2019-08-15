Свердловский губернатор предложил представить экипаж "Уральских авиалиний" к наградам
Экипаж самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в поле в Подмосковье, отстранен от полетов на время проверки, сообщает пресс-служба "Уральских авиалиний" (этому перевозчику принадлежит аварийно севший борт). Речь идет о командире воздушного суда Дамире Юсупове и втором пилоте Георгии Мурзине. Сейчас с экипажем работает следствие (в связи с инцидентом СКР возбудил уголовное дело).
Между тем, в соцсетях пилотов называют героями, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил представить экипаж к наградам.
В Instagram глава региона упомянул всех членов экипажа:
" Героический экипаж рейса "Уральских авиалиний":
КВС — Дамир Юсупов
Второй пилот — Георгий Мурзин
Старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий
Бортпроводник — Надежда Вершинина
Бортпроводник — Дмитрий Гончаренко
Бортпроводник — Алия Слякаева
Бортпроводник — Яна Ягодина
КВС Дамир Юсупов
⠀Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам. Компания "Уральские авиалинии" еще раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире. Там тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. И, как видите, это приносит бесценные плоды — спасенные человеческие жизни".