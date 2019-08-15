Дети, которых везли из Крыма на полу маршрутки, вернулись в Челябинск

Автобус с детьми, которые ехали из Крыма, сегодня ночью прибыл в Челябинск.

"Наши дети, которые добирались из Крыма в Челябинск, дома!! Передали родителям!", - написала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина на своей странице в соцсети.

Напомним, 17 несовершеннолетних из Челябинска сейчас уже выехали из Саратовской области. Там дети оказались после страшной поездки из Крыма домой, в родной Челябинск. Из Челябинска школьники доехали хорошо, а вот обратный путь запомнится им надолго. Сопровождавшие детей взрослые позвонили родителям детей в Челябинск и сообщили, что их везут обратно в обычной маршрутке, дети спят на полу, водитель едет и спит на ходу, несовершеннолетних не кормят.