Пострадавший на Среднем Урале газопровод восстановлен: стартуют пуски в дома

Пострадавший газопровод в уральском городе Полевской восстановлен. Сейчас стартуют пуски газа в дома.

Напомним, накануне в Полевском из-за повреждения газопровода без газа остались 19 тысяч человек, при этом социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Специалисты газовой службы проводили аварийно-восстановительные работы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Газэкс", была обнаружена утечка газа, вызванная смещением грунта и разгерметизацией трубопровода. В результате его пришлось отключить. К полуночи повреждение было устранено и всю ночь система заполнялась газом.

Сегодня утром, 15 августа, газовики начали проводить повторные пуски в жилые дома. Для более оперативного восстановления подачи газа в Полевской прибыли их коллеги из Первоуральска, Ревды и Арамили.

Как отметили в компании, завершить пуски газа планируется завтра, 16 августа.