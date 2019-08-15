06 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
повреждение газопровода (2019) | Фото: 66.mchs.gov.ru

Пострадавший на Среднем Урале газопровод восстановлен: стартуют пуски в дома

Пострадавший газопровод в уральском городе Полевской восстановлен. Сейчас стартуют пуски газа в дома.

Напомним, накануне в Полевском из-за повреждения газопровода без газа остались 19 тысяч человек, при этом социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Специалисты газовой службы проводили аварийно-восстановительные работы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Газэкс", была обнаружена утечка газа, вызванная смещением грунта и разгерметизацией трубопровода. В результате его пришлось отключить. К полуночи повреждение было устранено и всю ночь система заполнялась газом.

повреждение газопровода(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром, 15 августа, газовики начали проводить повторные пуски в жилые дома. Для более оперативного восстановления подачи газа в Полевской прибыли их коллеги из Первоуральска, Ревды и Арамили.

Как отметили в компании, завершить пуски газа планируется завтра, 16 августа.

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Пострадавший на Среднем Урале газопровод восстановлен: стартуют пуски в дома

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Теги: газопровод, восстановление, Средний Урал



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Развитие сюжета:

Ранее 16.08.2019 08:30 Мск Жители уральского города третий день остаются без газа после аварии на газопроводе

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Ранее 14.08.2019 22:23 Мск На Среднем Урале из-за повреждения газопровода без газа остались 19 тысяч человек

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