Свыше 200 сотрудников добывающих предприятий "Газпром нефти" соревнуются в профмастерстве

В "Газпром нефти" стартовал конкурс профессионального мастерства среди работников дочерних обществ и совместных предприятий блока разведки и добычи. В этом году соревнования проводятся на базе "Славнефть-Мегионнефтегаза".

Как рассказали Накануне.RU организаторы, конкурс собрал на одной площадке лучших сотрудников 13 нефтедобывающих активов "Газпром нефти" из нескольких регионов России и зарубежья. Участникам необходимо выполнить ряд тестовых заданий, продемонстрировать навыки оказания первой помощи пострадавшему, а также безупречные знания технологического процесса. Особое внимание при прохождении испытаний уделено строгому соблюдению норм и правил промышленной безопасности и охраны труда.

Нововведением конкурса стали внедрение современных цифровых решений и полный переход от бумажных носителей информации к электронным. Это позволяет оптимизировать работу жюри, сделав ее максимально прозрачной и эффективной.

"В этом году конкурс собрал свыше двухсот настоящих профессионалов. Это люди разного возраста, с разным производственным опытом, но всех их объединяют мастерство, стремление развиваться в своей профессии, достигать новых высот. Компания создает максимально благоприятные условия для такого роста, старается поддерживать и поощрять тех, кто идет вперед и ведет за собой других", – отметил начальник департамента добычи нефти и газа "Газпром нефти" Андрей Воропаев.

"Нам особенно приятно принимать у себя этот праздник профмастерства в юбилейный для предприятия год, – подчеркнул генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко. – Уверен, что каждый из конкурсантов сумеет показать свои сильные стороны. Профессионализм людей, которые трудятся в отрасли, остается главным фактором ее дальнейшего развития. И как бы далеко ни шагнул технический прогресс, всегда будут цениться настоящие мастера своего дела".

Напомним, "Славнефть-Мегионнефтегаз" – основной добывающий актив компании "Славнефть", которая на паритетных началах принадлежит ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Газпром нефть". По итогам прошлого года на месторождениях, эксплуатацию которых ведет "Мегионнефтегаз", добыто 14 млн тонн нефтяного эквивалента, при этом достигнуты высокие финансово-экономические показатели.