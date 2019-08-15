06 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Сургуте трансгендер заявил в СК на полицейских

В Сургуте трансгендер из Омска Виктор, представляющийся Викторией, обратился в СК после того, как якобы был унижен полицейскими. До этого он пришёл к силовикам, чтобы заявить о краже денег, передает корреспондент Накануне.RU.
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Деньги якобы пропали с карты заявителя после того, как он в очередной раз приехал в экономическую столицу Югры на заработки. Придя в полицию, гость столкнулся с непониманием нежелания именоваться мужчиной. Над ним якобы стали насмехаться, а после буйной ответной реакции скрутили и отправили в камеру, однако вскоре выпустили. Итог – заявление в СК о "неподобающем поведении силовиков".

Старший помощник руководителя окружного управления СКР Олег Меньших рассказал Накануне.RU, что омич обратился к следователям ещё в июле, пожаловавшись на то, что его избили полицейские. Заявление зарегистрировано 22 июля, идёт доследственная проверка.

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В Сургуте трансгендер заявил в СК на полицейских

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Теги: трансгендер, полицейские, заявление, СК



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Развитие сюжета:

Ранее 16.08.2019 08:07 Мск Полицейские Сургута начали служебную проверку после того, как трансгендер пожаловался на них в СК

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