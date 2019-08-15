Травмы пострадавших при жесткой посадке A321 в Подмосковье: сотрясение мозга, ушибы, ЗЧМТ

Стали известны подробности о количестве пострадавших пои жесткой посадке самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" в Раменском районе Подмосковья. Напомним, всего на борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа, жертв нет.

По данным Министерства здравоохранения Московской области, пострадали 23 человек, из них 22 остаются в больнице.

"В результате аварийной посадки самолёта в Жуковском 23 человека доставлены в Раменскую центральную больницу в удовлетворительном состоянии с легкими травмами, в том числе 9 детей и 1 беременная женщина, которая после обследования была отпущена. 1 пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни нет, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. В настоящий момент в больнице остается 22 человека", - говорится в сообщении ведомства.

В СМИ появилась информация и о характере травм. У троих детей диагностированы сотрясения головного мозга, также распространенные травмы – закрытые черепно-мозговые, ушибы, у одной из женщин преклонного возраста диагностирован гипертонический криз.