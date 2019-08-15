06 Сентября 2020
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Администрация Барнаула (2015) | Фот

Глава Барнаула подал в отставку

Глава Барнаула Сергей Дугин подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, заявление было написано 15 августа.

По словам самого Дугина, решение принято обдуманно, "оно не вчера родилось", он обсуждал эту тему с губернатором Виктором Томенко.

Дугин руководил администрацией города с декабря 2015 года.

Губернатор уже провел встречу с первым заместителем главы администрации Барнаула Вячеславом Франком и предложил ему занять пост временно исполняющего обязанности главы города.

Если его кандидатуру одобрят депутаты гордумы, Франк будет исполнять обязанности, пока дума не проведет выборы мэра.

Напомним, в августе 2015 года прежний глава администрации Барнаула Игорь Савинцев подал в отставку "по состоянию здоровья".

Местные СМИ писали, что в отношении Савинцева расследуется уголовное дело по части второй статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, с ноября 2010 по июнь 2011 года Игорь Савинцев якобы незаконно подписал постановления о предоставлении по заниженной стоимости земельных участков, принадлежащих Барнаулу, двум фирмам, имеющим отношение к членам его семьи. Ущерб городу оценивается в 11 млн руб.

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Глава Барнаула подал в отставку

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Теги: барнаул, сергей дугин



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