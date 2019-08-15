В Челябинске УФАС выступило против создания выделенных полос для муниципального транспорта

Челябинское УФАС считает, что создание выделенной полосы для муниципального общественного транспорта может содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, врио главы города Наталья Котова на встрече с работниками ЧТЗ-Уралтрак" рассказала, что в городе планируется сделать выделенные полосы для общественного транспорта, по которым нельзя будет ездить маршруткам.

"По мнению Челябинского УФАС России, подобные действия органа местного самоуправления, направленные на создание преимуществ муниципальному транспорту, могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства", - отметили в пресс-службе УФАС.

В ведомстве напомнили, что действующее законодательство не предусматривает возможность движения по выделенным линиям исключительно муниципального общественного транспорта.

В УФАС подчеркнули, что в случае выявления подобных действий администрации города будет выдано предупреждение.