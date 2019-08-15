Известный американский актер Эрик Робертс изъявил желание стать россиянином

Известный голливудский актер Эрик Робертс заявил о желании стать гражданином России.

Американский артист приехал в качестве почетного гостя на международный турнир по боевому самбо "Платформа S-70", который проходит в Сочи. Он признался, что ему очень нравится в РФ, и добавил, что не может дождаться получения российского гражданства.

Актер напомнил, что уже приезжал в Сочи в 2002 году. Он рассказал, что пообещал себе обязательно вернуться и в итоге сдержал слово.

Как напоминает ПолитЭксперт, Эрик Робертс не понаслышке знаком с боевыми искусствами - он является обладателем черного пояса по тхэквондо.

Отметим, ранее гражданство России получали такие известные актеры, как Жерар Депардье и Стивен Сигал, а также боец из США Джефф Монсон.