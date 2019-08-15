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Общество Приволжский ФО Пермский край
автобус маз (2015) | Фото: Накануне.ru

Проект о повышении стоимости проезда в Перми отозван из городской думы

Проект решения об утверждении регулируемого тарифа на перевозку пассажиров и багажа отозван из Пермской городской думы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации администрации, это связано с тем, что в методику расчета тарифа необходимо внести изменения в соответствии с приказом Минтранса РФ. Поэтому в рамках подготовки к августовскому заседанию городской думы было принято решение рассматривать вопрос поэтапно.

"На заседании гордумы в августе планируется рассмотреть методику расчета тарифа на проезд в городском общественном транспорте и виды проездных документов, а в дальнейшем – проект тарифного меню с расчетами стоимости поездки", - пояснили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее на сайте городской думы появился законопроект, предусматривающий повышение цен на проезд с 20 до 28 рублей. Стоимость провоза багажа составит 14 рублей. Изменить стоимость проезда власти планировали с 1 января 2020 г. При этом стоимость проезда можно снизить не являясь льготником: одним из нововведений должно было стать появление транспортной карты для нельготных категорий пассажиров. Предполагается, что она будет действовать как на определенное количество поездок, так и в виде проездного с разным периодом действия: от суток до года.

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Проект о повышении стоимости проезда в Перми отозван из городской думы

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Теги: проезд в общественном транспорте, стоимость, дума перми



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