Число пострадавших при аварийной посадке A321 в Подмосковье увеличилось до 23 – источник

Количество пострадавших пои аварийной посадке самолета Airbus A321 в Раменском районе Подмосковья выросло до 23, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Telegram-канал Mash сообщил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Ранее разные ведомства сообщали о разном количестве пострадавших, от 10 до 15. Они госпитализированы в подмосковные больницы (Раменское и Жуковский). Сами пассажиры, публикующие свои впечатления в сети, сообщают о нетяжелых травмах: сломан палец, перелом руки.