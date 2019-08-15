День работы прикамских депутатов в 2020 году обойдется бюджету в 1,64 миллиона рублей

Депутаты заксобрания Пермского края заложили на работу парламента в 2020 г. 600,588 млн руб. Смета будет обсуждаться на заседании в августе, передает корреспондент Накануне.RU.

В целом на 2020 г. планируется сокращение сметы по сравнению с текущим годом на 18,8 млн руб. Самая затратная статья - зарплаты депутатов и их помощников. Годовой фонд оплаты труда председателя заксобрания составляет 2,9 млн руб. 34,2 млн руб. за год получат депутаты парламента. Помощники депутатов и аппарат Законодательного собрания обойдутся бюджету в 226,9 млн руб. К общему зарплатному фонду в 264 млн руб. добавляется 79 млн руб. различных надбавок и премий. Помимо зарплат депутаты и их помощники получают различные пособия и компенсации - это еще 411 тыс. руб.

Услуги связи стоят 7,8 млн руб., транспортные расходы заксобрания превышают 61,5 млн руб. Еще 11,2 млн руб. Парлмент потратит на аренду жилья депутатов и помещений общественных приемных.

Расходы на содержание имущества в 2020 г. увеличатся из-за ремонта помещения, выделенного для специальной документальной связи и режима секретности, ремонта кресел в зале заседаний на седьмом этаже, технического обслуживания оборудования зала заседаний и инженерных систем. Общая сумма расходов по статье - 8,4 млн руб.

Больше 5 млн руб. заложено на командировки депутатов, отдельная статья расходов - проживание депутатов в гостиница - 656 тыс. руб. Еще более 1 млн руб. стоит обслуживание народных избранников в аэропорту Перми.

По прогнозу, в 2021 г. смета на работу краевого парламента увеличится до 638,8 млн руб.