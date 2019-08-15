День работы прикамских депутатов в 2020 году обойдется бюджету в 1,64 миллиона рублей

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО Пермский край
законодательное собрание Пермского края, ЗакСо, Пермский край (2016) | Фото: Накануне.RU

День работы прикамских депутатов в 2020 году обойдется бюджету в 1,64 миллиона рублей

Депутаты заксобрания Пермского края заложили на работу парламента в 2020 г. 600,588 млн руб. Смета будет обсуждаться на заседании в августе, передает корреспондент Накануне.RU.

В целом на 2020 г. планируется сокращение сметы по сравнению с текущим годом на 18,8 млн руб. Самая затратная статья - зарплаты депутатов и их помощников. Годовой фонд оплаты труда председателя заксобрания составляет 2,9 млн руб. 34,2 млн руб. за год получат депутаты парламента. Помощники депутатов и аппарат Законодательного собрания обойдутся бюджету в 226,9 млн руб. К общему зарплатному фонду в 264 млн руб. добавляется 79 млн руб. различных надбавок и премий. Помимо зарплат депутаты и их помощники получают различные пособия и компенсации - это еще 411 тыс. руб.

Услуги связи стоят 7,8 млн руб., транспортные расходы заксобрания превышают 61,5 млн руб. Еще 11,2 млн руб. Парлмент потратит на аренду жилья депутатов и помещений общественных приемных.

Расходы на содержание имущества в 2020 г. увеличатся из-за ремонта помещения, выделенного для специальной документальной связи и режима секретности, ремонта кресел в зале заседаний на седьмом этаже, технического обслуживания оборудования зала заседаний и инженерных систем. Общая сумма расходов по статье - 8,4 млн руб.

Больше 5 млн руб. заложено на командировки депутатов, отдельная статья расходов - проживание депутатов в гостиница - 656 тыс. руб. Еще более 1 млн руб. стоит обслуживание народных избранников в аэропорту Перми.

По прогнозу, в 2021 г. смета на работу краевого парламента увеличится до 638,8 млн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

День работы прикамских депутатов в 2020 году обойдется бюджету в 1,64 миллиона рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Законодательное собрание Пермского края, расходы на работу,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.10.2019 10:15 Мск Депутаты заксобрания Пермского края просят поднять себе зарплату

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети