В Тюмени родители детсадовцев пожаловались губернатору на переполненные ясли

В Тюмени родители воспитанников одного из детских садов обратились к губернатору Александру Моору. Они просят изменить подход к созданию новых мест в садиках, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст появился в сети в группе "ЧС Тюмень". В нем родители просят главу области "срочно вмешаться в ситуацию с зачислением детей в новый детский сад "Умка" (третий корпус садика № 60)".

"На наш взгляд, – отмечают родители, – зачисление прошло крайне нерационально и без учета законов. Групп для детей от 2016 г.р. и старше, в чьих семьях у мам уже вышел максимальный срок декретного отпуска, сформировано мало. Мы думаем, что причина этого – в том, что чиновники из департамента образования подошли крайне формально и неразумно к задаче по увеличению ясельных групп в детских садах города".

В новом садике – шесть ясельных групп по 35 детей в каждой.

"Мы очень рады, что ясельных групп в городе становится больше, но это не должно происходить в ущерб тем деткам, чьи мамы по закону обязаны выходить на работу, иначе они рискуют прервать свой стаж и потерять рабочие места. Мы уверены, что здесь – недоработка чиновников из департамента образования", – говорится в обращении.

Вопрос можно было решить по-другому, уверены родители воспитанников "Умки".

"В соседних с нами районах тоже очень нужны ясли. Сейчас в детских садах этих районов начнут освобождаться места за счет тех детей, которые зачислены в "Умку" . Можно укомплектовать контингент в них так, чтобы открыть по одной-две ясельные группы. Просим вас принять срочные меры", – подытоживают родители.

Напомним, ранее тюменским журналистам показали школу № 65, которая открылась в микрорайоне Суходолье. Учебное заведение возводили два года, оно вписалось в плотную многоэтажную застройку, и социально оказалось очень востребовано. При этом "плотность учеников на квадратный метр" будет высокой: только первых классов будет 17, а в старом корпусе – еще восемь. Директор школы Ольга Фокина рассказала Накануне.RU, что "всего поступило 2,3 тыс. заявлений, среди них 560 первоклассников, а 1,4 тыс. – ученики начального звена".

Проблема "резиновых" учебных заведений типична для новых тюменских микрорайонов, при строительстве которых зачастую никто не учитывал, что в них должны стоять не только дома, но и социальные учреждения. Как писало Накануне.RU, "геттизация" новых районов нередко происходит по стандартной схеме. В новый перспективный район, поверив рекламе и красивым эскизам, а также названиям а-ля "семейный", "солнечный" или "радужный", заселяются люди. В какой-то момент становится ясно, что обещанного детского сада не дождаться, вместо зеленого двора под окнами – асфальтовая парковка, а до переполненной поликлиники час пешком.