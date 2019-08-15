В США снова стрельба: стрелок из Филадельфии захватил заложников
Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка, который захватил заложников во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.
Полицейские прибыли в район Найстаун для вручения ордера. Однако злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции и захватил заложников.
Перестрелка продолжалась более семи часов, после начались переговоры.
В результате спецназу удалось вывести двух полицейских и трех гражданских, сообщает Regnum.
В результате происшествия пострадали не менее семи правоохранителей.
Напомним, недавно в США в штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы. Погибли 29 человек.
Президент США, комментируя эти трагедии, заявил, что стрелков нельзя считать нормальными людьми.
Дональд Трамп подчеркнул, что в его стране такого быть не должно, и массовые бойни, которые происходят в США регулярно, нужно остановить. Отметим, президент Штатов перед выборами отстаивал право американцев на ношение оружия.