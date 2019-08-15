В США снова стрельба: стрелок из Филадельфии захватил заложников

Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка, который захватил заложников во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.

Полицейские прибыли в район Найстаун для вручения ордера. Однако злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции и захватил заложников.

Перестрелка продолжалась более семи часов, после начались переговоры.

В результате спецназу удалось вывести двух полицейских и трех гражданских, сообщает Regnum.

В результате происшествия пострадали не менее семи правоохранителей.

Напомним, недавно в США в штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы. Погибли 29 человек.

Президент США, комментируя эти трагедии, заявил, что стрелков нельзя считать нормальными людьми.

Дональд Трамп подчеркнул, что в его стране такого быть не должно, и массовые бойни, которые происходят в США регулярно, нужно остановить. Отметим, президент Штатов перед выборами отстаивал право американцев на ношение оружия.