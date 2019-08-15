"Командир взял управление": КВС из Екатеринбурга стал настоящим героем

Героями называют в СМИ и соцсетях экипаж самолета "Уральских авиалиний", сумевший без жертв посадить Airbus A321 с 226 пассажирами в подмосковном кукурузном поле. По данным Росавиации, самолет садился с убранными шасси и с выключенными двигателями, один из которых горел. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, причиной возгорания стало попадание птиц в силовую установку.

А вот что рассказал о произошедшем второй пилот самолета Георгий Мурзин. "После взлёта попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление", - цитирует пилота РЕН ТВ.

Губернатор Свердловской области назвал экипаж "героями" и особо упомянул о командире воздушного судна Дамире Юсупове, мол, он из Екатеринбурга. Вот что о нем писало местное издание Propolevskoy.ru: "К Дамиру Юсупову любовь к полётам пришла ещё в детстве: отец командиром экипажа воздушного судна летал на вертолёте Ми‑8, очень любил свою работу. Из уважения к профессии отца и желания так же переживать необъятное чувство свободы в небе, возникла у парня мечта самому сесть за штурвал.

Путь к мечте не был простым: будущих лётчиков в училище отбирали, как космонавтов, с отменным здоровьем. С первого раза Дамир медкомиссию не прошёл, хотя на самочувствие никогда не жаловался. Пришлось выбрать другую профессию – стал юристом, но мечтать о небе не перестал".

В 32 года Дамир все-таки поступил в Бугурусланское летное училище (филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации), которое окончил с отличием. "Я на всю жизнь запомнил свой первый полёт, в училище мы летали на Ан-2. Даже не верилось, что я сам управляю самолётом, я лечу", – рассказывает пилот. С 2013 года Юсупов работает в "Уральских авиалиниях". В 2018 году он получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева по направлению "Аэронавигация".

"В лучших традициях романтизма, а мужчина-лётчик по всем стереотипам просто обязан быть романтиком, Дамир на борту самолёта встретил свою будущую жену. Это был тот исключительный случай, когда он летел не в кабине самолёта, а в салоне. С женой Натальей они воспитывают двоих детей", - пишет издание.