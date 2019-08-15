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&quot;Ахмат&quot; - &quot;Спартак&quot; (2019) | Фото: twitter.com/akhmatgrozny

Футбольный клуб "Ахмат" наказали за оскорбление судьи по громкой связи

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал футбольный клуб "Ахмат" за использование громкой связи во время матча 5-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, что эпизод произошёл во встрече против "Спартака" после удаления нападающего грозненцев Аблая Мбенга. "Ахмат" позже уволил сотрудника, прокричавшего в микрофон после данного эпизода "Судья, ты козёл".

Как сообщил председатель комитета Артур Григорьянц, за использование громкой связи на стадионе "Ахмат" в итоге будет оштрафован на 150 тыс. руб. Кроме этого, за нахождение президента клуба Магомеда Даудова в технической зоне клуб оштрафуют ещё на 15 тыс. руб. А за бросание болельщиками бутылок на поле после окончания матча - ещё на 50 тыс.

В свою очередь "Спартак" за скандирование оскорблений оштрафован на 40 тыс. руб., сообщает ТАСС.

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Футбольный клуб "Ахмат" наказали за оскорбление судьи по громкой связи

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Теги: Ахмат, Спартак, футбол, РПЛ, Ризван Эдильсултанов



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