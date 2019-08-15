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Происшествия Челябинская область
карабаш (2004) | Фото: Накануне.ru

В результате пожара на заводе "Карабашмедь" пострадал машинист крана

На заводе "Карабашмедь" произошло возгорание в кабине башенного крана. В результате инцидента ожоги получил машинист крана, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел вечером 14 августа. Полыхала кабина башенного крана, угрозы распространения огня не было.

"На производство происшествие не повлияет. Причина и другие обстоятельства пожара уточняются", - сообщили в пресс-центре.

Ожоги получил машинист крана. Он смог самостоятельно спустить вниз и был передан врачам "скорой".

"Он был госпитализирован в больницу. Причины происшествия установит специально созданная комиссия. Предприятие "Карабашмедь" окажет всю необходимую помощь и поддержку сотруднику для его скорейшего выздоровления", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

В областном минздраве рассказали, что мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

"К нему выехали комбустиологи областного ожогового центра, чтобы провести консультацию и отследить состояние", - отметили в ведомстве.

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В результате пожара на заводе "Карабашмедь" пострадал машинист крана

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Теги: пожар, Карабашмедь, РМК, рабочий, машинист крана,



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