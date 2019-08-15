Уральца отправили в колонию строгого режима за два удара в голову сотрудника Росгвардии

На Среднем Урале вынесен приговор мужчине, дважды ударившему сотрудника Росгвардии. Ближайшие годы он проведет в колонии.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 12 октября прошлого года: в связи с исполнительными действиями о взыскании алиментов на содержание ребенка мужчина пришел в Карпинский районный отдел управления Федеральной службы судебных приставов. При этом он был пьян, грубо выражался и мешал работе отдела.

На место были вызваны сотрудники Росгвардии. Они потребовали от дебошира прекратить, а тот в ответ на законные требования нанес два удара кулаком в голову находившемуся в форменном обмундировании стражу порядка.

Суд вынес свой приговор: 2 года и 4 месяца лишения свободы. Отбывать срок уралец будет в исправительной колонии строгого режима.