СКР возбудил уголовное дело после аварийной посадки A321 в Подмосковье

Московское межрегиональное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний" в Раменском районе Подмосковья.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - уточнили в ведомстве. Ранее на месте ЧП проверку начала транспортная прокуратура.