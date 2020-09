"Ливерпуль" по пенальти обыграл "Челси" в матче за Суперкубок UEFA

Матч в Стамбуле, в котором встречались победитель Лиги чемпионов и обладатель Лиги Европы прошлого сезона, завершился в основное время вничью. Счёт в матче на 36-й минуте открыл Оливье Жиру, почти сразу после перерыва, на 48-й минуте, Садио Мане восстановил равенство на табло. До конца основного времени встречи соперники не сумели поразить ворота друг друга.

В дополнительное время, на 95-й минуте, вновь отличился Мане. "Челси" ответил спустя 5 минут - с 11-метровой отметки отличился Жоржиньо. Выявлять победителя пришлось в серии послематчевых пенальти, в которой подопечные Юргена Клоппа оказались точнее. Решающий удар отразил вратарь Адриан Кастильо, который в этом матче заменял травмированного Алиссона Беккера.

"Ливерпуль" в четвёртый раз в истории выиграл данный трофей (1977, 2001, 2005, 2019).

ANOTHER PENALTY SHOOTOUT WIN IN ISTANBUL!! SUPER CUP CHAMPIONS!!! pic.twitter.com/sZaxIfK9hY

"Welcome to Liverpool!"@AdriSanMiguel's brilliant reaction from tonight's #SuperCup win 👇