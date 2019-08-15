06 Сентября 2020
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Спорт За рубежом
ФК Ливерпуль - обладатель Суперкубка UEFA 2019 (2019) | Фото: twitter.com/lfc

"Ливерпуль" по пенальти обыграл "Челси" в матче за Суперкубок UEFA

Английский "Ливерпуль" обыграл "Челси" и стал обладателем Суперкубка UEFA, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Матч в Стамбуле, в котором встречались победитель Лиги чемпионов и обладатель Лиги Европы прошлого сезона, завершился в основное время вничью. Счёт в матче на 36-й минуте открыл Оливье Жиру, почти сразу после перерыва, на 48-й минуте, Садио Мане восстановил равенство на табло. До конца основного времени встречи соперники не сумели поразить ворота друг друга.

В дополнительное время, на 95-й минуте, вновь отличился Мане. "Челси" ответил спустя 5 минут - с 11-метровой отметки отличился Жоржиньо. Выявлять победителя пришлось в серии послематчевых пенальти, в которой подопечные Юргена Клоппа оказались точнее. Решающий удар отразил вратарь Адриан Кастильо, который в этом матче заменял травмированного Алиссона Беккера.

"Ливерпуль" в четвёртый раз в истории выиграл данный трофей (1977, 2001, 2005, 2019).

Отметим также, что встречу подобного уровня впервые в истории обслуживала женская бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар.

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"Ливерпуль" по пенальти обыграл "Челси" в матче за Суперкубок UEFA

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Теги: Ливерпуль, Челси, Суперкубок UEFA



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