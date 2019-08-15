"Герои": глава Свердловской области похвалил экипаж "Уральских авиалиний", посадивший самолет с горящим двигателем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал о ЧС с самолетом "Уральских авиалиний" на своей странице в Instagram. Глава региона рассказал об экипаже и его командире, назвав их "героями".

"Сегодня утром самолет наших "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья. Рейс летел из Москвы в Симферополь. По предварительной информации, в двигатель самолета попали птицы, начался пожар, и машину пришлось срочно сажать. На борту были 226 человек и 7 членов экипажа. ВСЕ ЖИВЫ. Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси. Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои", - комментирует Куйвашев.