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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Михаил Федотов (2012) | Фото:Накануне.RU

Глава СПЧ после посещения Югры расскажет Путину о жалобах запрещенных "иеговистов"

Глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов встретился с югорскими "Свидетелями Иеговы" (религиозное объединение, запрещённое в России). Он пообещал, что в специальном докладе расскажет президенту о "притеснениях" "иеговистов", на которые те ранее жаловались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СПЧ.
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Напомним, ранее следователи опровергли информацию о пытках сургутских "свидетелей", аналогичной точки зрения придерживаются и в Европейском суде по правам человека.

14 августа Федотов во время выездного заседания совета встретился с "иеговистами". По словам главы СПЧ, "получив заявления об обысках и пытках ещё несколько месяцев назад, представители совета тут же связались с окружным омбудсменом Натальей Стребковой, которая подтвердила, что самым тщательным образом проверяла эту информацию".

"Я далек от того, чтобы заранее соглашаться с любой из сторон этой истории, но совершенно очевидно, что пытки абсолютно недопустимы, а сообщения о них должны быть проверены максимально полно, всесторонне и исчерпывающе. Мы не можем допустить, чтобы подобное зло существовало на нашей земле", - сказал Федотов.

Глава Совета направит в Сургут своего коллегу Евгения Мысловского, которому поручит вместе с руководством окружных прокуратуры и управления СК тщательно ознакомиться со всеми материалам состоявшейся ранее процессуальной проверки.

"Мысловский сможет представить Совету убедительные аргументы для доклада главе государства", - подытожил председатель Совета.

Михаил Федотов(2012)|Фото:Накануне.RU

В департаменте общественных и внешних связей Югры Накануне.RU сообщили, что на состоявшейся после заседания СПЧ встрече с журналистами первый заместитель губернатора региона Алексей Шипилов прокомментировал заявление члена Совета Андрея Бабушкина по итогам посещения мест лишения свободы в Сургуте.

Бабушкин, напомним, ранее заявил, что "СПЧ нужно уделить довольно серьезное внимание проблеме необоснованного и недозволенного насилия на территории ХМАО и, может быть, даже посетить те места, которые нам называли в качестве мест, где пытки были применены".

По мнению Шипилова, нельзя согласиться с тезисом, что Сургут является столицей российских пыток.

"Это неправда. Возможно, это было эмоциональное суждение. Каждый из приведенных фактов требует проверки и очень жесткой правовой оценки", – сказал он.

Бабушкин в ответ отметил, что его слова основывались на субъективном, эмоциональном восприятии, и добавил, что "они никогда не приклеятся к Сургуту, прекрасному и более благоустроенному городу, чем Москва. Наталья Стребкова подтвердила, что каждое обращение объективно оценят.

"Каждый из фактов найдет обязательное отражение в нашей дальнейшей работе", – сказала она.

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Глава СПЧ после посещения Югры расскажет Путину о жалобах запрещенных "иеговистов"

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Теги: совет по правам человека, Михаил Федотов, Свидетели Иеговы, заседание



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