Болтон обвинил Россию в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, украденных у Штатов.

Заявление советник президента сделал, комментируя инцидент под Северодвинском.

Болтон считает, что инцидент является примером того, как Россия разрабатывает новые средства доставки ядерного оружия, "во многом украденные из технологий США".

Вместе с тем он добавил, что ему "известно больше, чем он может сказать", передает Regnum.

Напомним, инцидент произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Два дня спустя Росатом выступил с заявлением по происшествию на военном полигоне ВМФ. Стало известно о пяти погибших сотрудниках госкорпорации. Трое получили травмы и ожоги.

После ЧП датчики в Северодвинске зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут.

По данным американской разведки, взрыв произошел во время испытаний элементов низколетящей межконтинентальной ракеты "Буревестник", которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой.

Президент США Дональд Трамп после инцидента заявил, что США извлекут уроки из неудачного пуска российской ракеты "Буревестник".

Источник Reuters в администрации президента США заявил, что взрыв 8 августа в Архангельской области был связан с испытанием гиперзвуковой крылатой ракеты.