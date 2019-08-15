Число госпитализированных при жесткой посадке A321 в Подмосковье выросло до четырех

После жесткой посадки самолета A321 в Подмосковье четыре человека доставлены в больницу Жуковского, это данные Росавиации. Ранее сообщалось о двух госпитализированных, между тем, telegram-канал Baza сообщил о десяти пострадавших (в том числе трех детях). В МЧС и пресс-службе перевозчика – авиакомпании "Уральские авиалинии" – сообщили, что пострадавших нет.

Между тем, пассажиров рейса Жуковский – Симферополь эвакуировали из Раменского района Подмосковья, где сел самолет (без шасси и с выключенными двигателями), на специальных автобусах.

Всего на борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. У самолета загорелся двигатель из-за попадания в него птиц.