Глава СКР поручил проверить все версии исчезновения мальчика Коли в Омской области

В Омской области волонтеры, полиция, спасатели и местные жители - всего около 600 человек - продолжают искать в лесу Омской области пропавшего еще днем 13 августа 3-летнего мальчика Колю. Руководитель СКР Александр Баструкин поручил своим подчиненным взять на контроль ход расследования уголовного дела.

По поручению Бастрыкина следователи проверят все возможные версии исчезновения ребенка, а также поспособствуют, чтобы на местном уровне были подключены дополнительные силы и средства для поиска ребенка, сообщили Накануне.RU в СКР.

Минувшей ночью в Большереченском районе Омской области поиски малыша не прекращались, они идут в круглосуточном режиме. Наряды ГИБДД стоят по всем проселочным дорогам, чтобы в случае выхода ребенка из леса увидеть его как можно скорее.

В поисках сейчас задействованы 80 единиц транспорта, 5 квадроциклов, 2 квадрокоптера, вездеход. Простые жители окрестных районов, а также Омска едут к месту ЧП и принимают участие в поисках.

Как сообщили Накануне.RU в полиции региона, 15 августа зона поиска мальчика будет расширена, повторно обследуют болота.

Напомним, мальчик потерялся днем 13 августа - он вместе с семьей приехал в лес, взрослые собирали ягоды. Малыша оставили в машине одного на 15 минут, отец не заблокировал центральный замок транспортного средства. Вернувшись к автомобилю, взрослые увидели, что мальчика внутри нет. Около трех часов они искали Колю самостоятельно, после чего обратились за помощью к полицейским.