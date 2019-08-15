Два человека госпитализированы после аварийной посадки A321 на подмосковном поле

Два человека были госпитализированы в Раменскую больницу после жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний" в кукурузном поле в Подмосковье. Это данные Росавиации. По неподтвержденным данным новостных telegram-каналов, небольшие травмы получили десять человек, из которых трое – дети. При этом в МЧС и пресс-службе перевозчика о пострадавших пока не сообщают.

Напомним, около шести утра самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту вылетел из Жуковского в Симферополь. Через 15 минут борт приземлился. По данным перевозчика, причиной возгорания двигателя стало попадание птиц в силовую установку.

"По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-242 в 06.40 установлено, что открытого горения нет, задымление правого двигателя, произведен осмотр салона самолета на наличие людей. В 06.42 подан ствол 1 "Б" для охлаждения двигателя и ГПС-600 на розлив топлива. Привлекаемые силы и средства: 23 единицы техники, 71 человек", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе подмосковного управления МЧС.