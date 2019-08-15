06 Сентября 2020
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Политика В России
рубка, пень, лес, дерево, черный лесоруб (2017) | Фото: Накануне.RU

Кобылкин допустил полный запрет на экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью газете "Ведомости".

Он отметил, что предлагает КНР совместно с Россией на ее территории вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал.

Глава Минприроды подчеркнул, что ведомство серьезно работает с китайскими коллегами.

"Я попросил их правоохранительные органы подключиться. Потому что мне очень не нравится, что мы одни работаем с их "товарищами" здесь, в России. Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы", - заявил министр.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявляли, что в Иркутской области выявлены факты намеренного поджигания лесов с целью скрыть незаконные вырубки.

В Госдуме 5 августа обсуждались масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке страны. Были заслушаны отчеты представителей МЧС, Минприроды, Рослесхоза, МВД, Генпрокуратуры и Счетной палаты.

По словам председателя комитета по экологии нижней палаты парламента Владимира Бурматова, за частью лесных пожаров, охвативших тайгу на площади свыше 3 млн гектар, точно стоят интересы отдельных лиц и компаний.

Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири. По его мнению, поджоги могут быть способом сокрытия незаконной заготовки древесины.

Напомним, в России горят около 3 млн га леса, что больше по сравнению с прошлым годом на 12%. Самая сложная обстановка на сегодняшний день сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и в Якутии.

Режим ЧС регионального характера действует в Красноярском крае и Иркутской области, а также в трех муниципальных районах на Дальнем Востоке. Жители регионов задыхаются от гари, на улицу, по их словам, невозможно выйти без маски.

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Кобылкин допустил полный запрет на экспорт леса в Китай

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Теги: дмитрий кобылкин, китай, экспорт леса



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Развитие сюжета:

Ранее 15.08.2019 12:47 Мск "Лес вырубают российские преступники". В Госдуме прокомментировали запрет экспорта леса в Китай

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