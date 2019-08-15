Свердловскую область накрыл сильный туман: ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам

Госавтоинспекция Свердловской области выступила с предупреждением о сильном тумане на дорогах региона.

Как сообщили Накануне.RU в областной ГИБДД, водителям следует быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и интервал движения между автомобилями. Также не стоит забывать включать ближний свет фар.

Пешеходам, в свою очередь, нужно проявлять осмотрительность - не перебегать проезжую часть и следить за детьми.

Туман наблюдается в Екатеринбурге с раннего утра. Из-за этого в аэропорту Кольцово было задержано несколько рейсов.