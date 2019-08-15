А так можно было? Власти Аргентины снизили налоги и "заморозили" цены на бензин для выхода из кризиса

Власти Аргентины для преодоления последствий экономического кризиса решили поднять зарплаты в стране и снизить налоги. Президент страны Маурисио Макри объявил, что в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране, будет снижен подоходный налог для работников. В зависимости от дохода его ставка варьируется от 9% до 35%.

Также сегодня будет принято решение об увеличении минимальной заработной платы в стране. Уровень инфляции в Аргентине достиг 55% в год, поэтому власти решили поддержать доходы населения, в том числе, за счет увеличения социальных субсидий. Также на 90 дней будут "заморожены" цены на бензин.

Ранее на 19% обесценилась национальная валюта Аргентины песо и рухнули акции большинства компаний. Причина - проигрыш на праймериз действующего президента кандидату от оппозиции Альберто Фернандесу. Последний является фаворитом президентских выборов, которые пройдут в октябре.

Напомним, что российская экономика с момента кризиса 2014 г. не может выйти на стабильный рост. В кризис была резко увеличена ключевая ставка, что привело к удорожанию заемных средств, власти отказались пересматривать потребительскую корзину. Повышение МРОТ и ряда выплат прошло в преддверии президентских выборов, однако параллельно был увеличен НДС и проведена пенсионная "реформа".