06 Сентября 2020
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дети, падение, вентиляционная шахта (2019) | Фото: https://vk.com/osurgut

Сургутские следователи проводят проверку из-за падения детей в вентиляционную шахту

В Сургуте проводится доследственная проверка по факту обрушения фальшпола в вентиляционной шахте из-за чего пострадали двое детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Югре.

Инцидент произошел вчера около 21.00. Двое десятилетних мальчиков провалились в вентиляционную шахту, которая находилась в одном из технических строений, расположенных во дворе ЖК "Возрождение". Доступ туда стал возможным из-за строительных работ.

При падении дети получили различные телесные повреждения и были госпитализированы. Напомним, по словам очевидцев, детей выносили на носилках.

дети, падение, вентиляционная шахта(2019)|Фото: vk.com/osurgut

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень тяжести вреда здоровью, причиненного детям.

дети, падение, вентиляционная шахта(2019)|Фото: vk.com/osurgut

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Сургутские следователи проводят проверку из-за падения детей в вентиляционную шахту

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Теги: дети, падение, вентиляционная шахта



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