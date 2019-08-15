Сургутские следователи проводят проверку из-за падения детей в вентиляционную шахту

В Сургуте проводится доследственная проверка по факту обрушения фальшпола в вентиляционной шахте из-за чего пострадали двое детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Югре.

Инцидент произошел вчера около 21.00. Двое десятилетних мальчиков провалились в вентиляционную шахту, которая находилась в одном из технических строений, расположенных во дворе ЖК "Возрождение". Доступ туда стал возможным из-за строительных работ.

При падении дети получили различные телесные повреждения и были госпитализированы. Напомним, по словам очевидцев, детей выносили на носилках.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень тяжести вреда здоровью, причиненного детям.