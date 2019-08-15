"Двигатель несколько раз хлопал": что рассказали пассажиры севшего в поле самолета "Уральских авиалиний"

В Раменском районе Подмосковья аварийно сел самолет "Уральских авиалиний" Airbus A321. По предварительным данным, у самолета загорелся двигатель (есть версия, что в силовую установку попала птица). Все 226 пассажиров и семь членов экипажа живы, сообщается о легких травмах у нескольких человек.

Между тем, Telegram-каналы цитируют свидетельства пассажиров о ЧП: "Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у кента палец походу, ничего не сказали ещё, двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в бога". Или еще одно свидетельство: "Я с самолета, который упал. Немного расскажу, что случилось. Мы взлетали из Жуковского, секунд через пять после взлета самолет начало жестко трясти, прямо очень сильно. Начали мигать лампы с правой стороны самолета, запахло гарью. Дальше самолет приземлился, все выбежали".

Диагнозы пострадавших не тяжёлые. В основном это ушибы и сотрясения. Если не считать пережитого страха. Из 226 пассажиров находившихся на борту шестеро – дети.