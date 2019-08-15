Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета Airbus A321 в Раменском районе Подмосковья.

"Сегодня, 15 августа 2019 года, в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области совершил аварийную посадку Airbus-320, выполнявший рейс 178 авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва (АО "Рампорт Аэро")-Симферополь. На борту находилось 220 пассажиров, включая 6 детей и 5 членов экипажа, все эвакуированы, пострадавших нет. Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

"Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На место происшествия выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев", - говорится в сообщении надзорного ведомства.