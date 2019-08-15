06 Сентября 2020
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(2019) | Фото: varlamov.ru

"Уральские авиалинии": причиной экстренной посадки A321 в Подмосковье стало попадание птиц в двигатели

Два человека пострадали в результате жесткой посадки А321 в подмосковном Жуковском, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах. В свою очередь в минздраве Подмосковья не уточнили числа пострадавших, но рассказали, что необходимая помощь оказывается на месте и в больницу никого не увозили. В подмосковном управлении МЧС отметили, что жертв и пострадавших нет. По данным очевидцев, несколько человек получили легкие травмы вроде перелома руки или пальца.

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"На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали", - сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

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"Уральские авиалинии": причиной экстренной посадки A321 в Подмосковье стало попадание птиц в двигатели

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Теги: уральские авиалинии, a321, жесткая посадка, птицы в двигателе



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