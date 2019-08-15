"Уральские авиалинии": причиной экстренной посадки A321 в Подмосковье стало попадание птиц в двигатели

Два человека пострадали в результате жесткой посадки А321 в подмосковном Жуковском, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах. В свою очередь в минздраве Подмосковья не уточнили числа пострадавших, но рассказали, что необходимая помощь оказывается на месте и в больницу никого не увозили. В подмосковном управлении МЧС отметили, что жертв и пострадавших нет. По данным очевидцев, несколько человек получили легкие травмы вроде перелома руки или пальца.