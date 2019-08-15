В Югре полицейскому грозит 12 лет за вымогательство крупной взятки

Дознавателю ОМВД по Нефтеюганскому району грозит срок – силовику вменяют вымогательство крупной взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, дознаватель требовал от одного из обвиняемых, дело которого вёл, 100 тыс. руб.. За эти деньги силовик якобы пообещал добиться для него наказания, не связанного с лишением свободы. Возбуждено уголовное дело, вскоре полицейского могут отправить под домашний арест.

В пресс-службе окружной полиции Накануне.RU сообщили, что подозреваемый отстранен от службы и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его начальнику грозит дисциплинарная ответственность.